Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.

Birliğe gidişinde tören mangasını selamlayan, birlik şeref defterini imzalayan Akar, brifing aldı, talimat verdi.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeline de hitap eden Akar, yapılan görevin önemine vurgu yaptı. Burada görevli Mehmetçiğin bir taraftan ülkesini temsil ederken diğer taraftan da önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi geçmişe, ortak değerlere dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

"Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz"

Milli Savunma Bakanı Akar, ülkede geçmişte yaşanan sıkıntı ve acıları hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şu anda geldiğimiz noktada Bosna Hersek bir bütün halinde çok ciddi mesafeler katetti. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri gelişmeler kaydetti. Bizim temennimiz elde edilen kazanımların kaybolmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her vesileyle dile getiriyor, Bosna Hersek’in istikrarı üzerinde önemle duruyoruz. Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Akar, ülkenin Avrupa ve Atlantik kurumları ile NATO'ya entegrasyonu konularında da destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Personelin gerçekleştirdiği temsil görevini, "ağır ve zor bir görev" olarak nitelendiren Akar, "Yapılan en ufak bir yanlış Türk Silahlı Kuvvetlerine mal olur. O nedenle hassas olmanız gerekir. Eğitiminiz, disiplininiz, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsiliniz çok önemli, bu konuda örnek olmalısınız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar’a Zenica'dan fahri vatandaşlık

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica'ya gitti.

Burada EUFOR Görev Gücü TSK İrtibat ve İzleme Timi Evi’ni ziyaret eden Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Akar, 25 sene önce görev yaptığı kentte destek olduğu ailelerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı tarafından Akar'a "fahri vatandaşlık belgesi" takdim edildi.

[Fotoğraf: AA]

'Bosna Hersek'in bütünlüğünün sağlanması önemli'

Samimi ev sahipliği ve yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, "Bosna Hersek, Zenica bizim için çok önemli. Burada çok önemli ve anlamlı günler yaşadık" diye konuştu.

Geçmişte Zenica’da önemli çalışmalar yaptıklarını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Akar, "Türkiye, Bosna Hersek ile ilgili konularda son derece duyarlı. 1995’te ateşkes imzalanır imzalanmaz burada sosyal hayatın gelişmesi, günlük hayatın kolaylaşması için hep beraber istekli olarak ve yoğun şekilde çalışarak büyük gayret gösterdik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bizim için Bosna Hersek bir bütündür" diyen Akar, bu bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değindi. Ülkede çok köklü geleneklerin bulunduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"Bunların sürdürülmesi herkes için faydalı. Ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası yok. Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek ile çok yakından ilgileniyor. Savunma ve güvenlik, savunma sanayii konuları dahil üzerimize düşen ne varsa o yönde ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz Bosna Hersek ile ilgileniyoruz. Sizin mutluluğunuz, güvenliğiniz bizi gerçekten ilgilendiriyor. Dileğimiz, Bosna Hersek’in istikrar ve bütünlük içinde gelişimini sürdürmesi. Bosna Hersek halkı bir bütün halinde mutlu yaşamaya layık. Geçmişte yaşanan ciddi sıkıntıların ardından rahat ve huzur içinde yaşamak hakkınız. Bunun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar daha sonra Zenica Türk Parkı’nı ziyaret etti. Akar, Bosna Hersek Türk Tugay Komutanlığınca 1999 yılında yapılan Türk Çeşmesi ile 2014 yılında kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında diktiği ağacın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.