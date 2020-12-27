Kritik düzenleme TBMM'de kabul edildi
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Kanuna göre, terör örgütlerine maddi destek sağlayanların mal varlıkları kısa sürede dondurulacak.
Terör örgütlerinin sosyal medya hesaplarının kapatılma süreci hızlandırılacak.
Teklifte, terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularında iş birliği yaptığı tespit edilen derneklere yaptırım öngörülüyor.
Kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için Birleşmiş Milletler yaptırımları doğrultusunda yeni önlemler getiriliyor.