Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de görülen ve çeşitli ülkelere yayılan gen mutasyonunun Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır.

Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.