Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi bir kez daha önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2020
Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kShYCoPlAG
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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