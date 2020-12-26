Terörle mücadele sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi bir kez daha önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.