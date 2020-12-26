Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile resmi ziyarette bulunmak üzere Libya’ya gitti.
Akar, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi El Meşri ile de görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.
Etiketler: Hulusi Akar Libya Yaşar Güler Türk Silahlı Kuvvetleri
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