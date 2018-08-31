  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.582
    EURO 7.661
  • BIST 92951.42
    ALTIN 254.12
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi için açıklama

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi için açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Eylül’de yapacağı görüşmeye dair açıklama yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kremlinden Putin-Erdoğan görüşmesi için açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce İran’ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin İran'ın başkenti Tahran’da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini "geleneksel" olarak nitelendirdi.

Suriye krizinin çözümüne dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi’de, ikincisi de Nisan ayında Ankara’da yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tahran, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER