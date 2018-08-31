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Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede büyükelçilerin en kısa sürede atanacağına karar verildiğini söyledi.

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Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik"

Çavuşoğlu açıklamasında, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleştirme kararı alındığını belirterek, "Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek." dedi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, büyükelçi
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