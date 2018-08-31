Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın ekonomik tehdidi bizi sindiremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. ve aynı zamanda da şu anda kara kuvvetleri Astsubay meslekyüksekokulunun mevcut tesisi de önümüzdeki yıllarda yapacağımız törenlerde çok daha güzel olacak ve bütün velilerimiz o ihtişamla birlikte o törene katılacak. Kardeşlerim bütün bu astsubay evlatlarımıza inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum.

- Cumayı Zağnos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Bu belde, bu şehir Hasan Basri Çantay'ların şehri. Bu şehir Gönenli Mehmet Efendi'nin şehri ve bütün bunlarla beraber bu şehir Bilgevi'nin şehri. Ve bu şehirde Zağnos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya ile Fatih Sultan Mehmed Han'a böyle bir hizmeti yerine getirerek bu noktada adımı attı. Zağnos Mehmet Paşa Camii'nin ayrı bir özelliği daha var, bu caminin minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti, burada İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti. Bu caminin böyle de bir anlamı var. Bu istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben şimdi karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum.

- Ve siz değerli kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine verdiği yüzde 54,5 oy desteği için de teşekkür edi,yorum. İnşallah yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız? Sağolasınız. Ben sizde bu yüreği, bu inancı görüyorum. Beraber yürümeye devam edeceğiz.

"Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir"

- Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiriemez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla bu milleti asla çöktüremezler.

"Birbirinizi çok sevin, fitneye fesada kulak asmayın"

- Sizden bir ricam var. Nolur birbirinizi çok sevin, nolur fitneye, fesada kulak asmayın çünkü bizim bir özelliğimiz var o da birbirimizi Alllah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun içinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için tek milllet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yola devam edeceğiz.

"Ekonomik savaş bizi sindiremez"

- Ve şu anda batının ekonomik tehdidi, ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez, biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu konuda dik durun, biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi, yok efendim kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş, bırakın o shatekarları. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derce artırmak süuretiyle not veren bunlardır, bunlar böyle teşkilatlardır. Biz önümüze bakalım, ne durumdayız ona bakalım. Elhamdulillah turizmde patladık, istihdamda iyi gidiyoruz, tarım hayvancılıkta iyi gidiyoruz, güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik yaklaşık 4 milyon hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz size inandık böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam.

- Önümüzdeki yıl mezuniyet törenine yeniden gelicem. Tabii ondan önce mart yerel seçimleri için bir daha burada olacağız.