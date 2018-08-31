Bakan Albayrak: Türk lirasını koruyacak adımları atmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak istiyorlar. Yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak istiyorlar.https://t.co/cr6787vKI3 pic.twitter.com/LN1k2ZXQhe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ağustos 2018

Albayrak, "Yaşanan her gelişmede ekonomide dalgalanmalar olmaması için çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türk liramızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz.https://t.co/cr6787vKI3 pic.twitter.com/toZh1kUIpC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ağustos 2018

Bakan Albayrak, "Türk liramızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, TRT Haber