Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında 31.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 6'sının eski pilot olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 13 ilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber