Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtulması için etkin işbirlikleri şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir değerlendirme kaleme aldı. “Ata Yurdu Kırgızistan'la Çok Yönlü Bağlarımızı Güçlendiriyoruz” başlıklı yazı, gazetenin hem manşetinde hem de iç sayfasında geniş şekilde yer aldı.

Yazısında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Nisan ayında Türkiye’ye yaptığını hatırlatan Erdoğan, söz konusu ziyarette geniş bir heyetle dış politikadan ekonomiye kapsamlı ve son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, bu ziyaretten kısa bir süre sonra kendisinin de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu ve 6. Türk Konseyi Zirvesi gibi büyük önem atfettikleri programlara katılmak üzere Kırgızistan’da bulunacak olmasının heyecanını duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bozkır bilgelerinin diyarı Kırgızistan’la ortak kültürümüzün harcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizi ayrılmaz dostlar kılmaya devam edecektir.” dedi.

“Kırgızistan’ın gönlümüzde ayrı bir yeri var”

Türkiye’nin gönlünde Kırgızistan’ın ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk Türkiye’nin tanıdığını ve iki ülkenin siyasî, ekonomik ve askerî olmak üzere pek çok alanda sağlam ve uzun soluklu iş birlikleri kurduğunu anlattı.

Sağlam temeller üzerine kurulu bu ittifakın İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Keneşi gibi gittikçe güçlü ve etkin örgütler bünyesinde de devam ettiğini aktaran Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi’nin altıncısını Kırgızistan’ın ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’la birlikte gerçekleştirmelerinin dünyaya verdikleri güçlü bir mesaj olacağını vurguladı.

Erdoğan, küresel ekonomik ağırlık merkezinin ciddi bir eksen kayması yaşadığına işaret ederek, 70 milyonluk nüfusu, genişyatırım olanakları ve yetişmiş insan kaynağının yanı sıra yıllık 350 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile Orta Asya’nın, önemi gittikçe artan bir coğrafya olduğuna dikkat çekti.

“Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtulması için etkin işbirlikleri şart”

Türk dünyasının potansiyelinin,gücünün ve bağlarının hakkını veren bir ekonomik performans sergilemesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Uluslararası ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız şu dönemde, etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz. Bazı ülkelerle halihazırda uygulamaya koyduğumuz uluslararası ticareti yerli para birimleriyle yapma hususunun, Kırgızistan ve Türkiye açısından da verimli sonuçlar doğuracağına eminim. Kırgızistan ile imzaladığımız ticaret ve yatırımı kolaylaştıran karşılıklı anlaşmaların daha yüksek hacimli ekonomik çıktılar ortaya koyması ve ülkelerimizi güçlendirmesi gerekiyor. Nitekim Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nde ele alacağımız konular neticesinde yürürlüğe koyacağımız yeni anlaşmaların bu amaca hizmet edeceğine inancım tam.”

“İlişkilerimizi sadece ekonomi üzerine tesis etmiyoruz”

Tarihi bağlara dayanan iki ülke ilişkilerinin sadece siyasî ve ekonomik kazanımlar üzerine tesis edilmediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin ata yurduna verdiği değeri çok yönlü ve her biri ayrı önemli alanda kurdukları ortaklıklarda görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, bu ziyareti sırasında Kırgızistan’ın ev sahipliği yapacağı 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katılacağına değinerek, ana sponsorluklarından birini de Türk Hava Yolları’nın üstlendiği etkinlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumların paydaş olarak yer almasının ortak medeniyete ve kültüre birlikte sahip çıktıklarının göstergesi olduğunu ifade etti.

Halihazırda yaklaşık bin 700 Kırgız öğrenciyi Türkiye’de ağırladıklarını, bunun dışında bugüne kadar 4 bin 375 Kırgız gencine Türkiye Bursları kapsamında eğitim verdiklerini anlatan Erdoğan, Maarif Vakfı’nın Kırgızistan’da yapılanması için sürdürdükleri temasların meyvelerini yakında alacaklarını belirtti.

“FETÖ tüm dünya için bir tehdit”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sadece Türkiye değil tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı.

FETÖ’nün DEAŞ ya da PKK/YPG gibi küresel bir tehdit olduğunu belirten Erdoğan, “Küresel terör tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız.” değerlendirmesini yaptı.

“Gerçek dost ve müttefiklerimizle çözüm üreteceğiz”

Türkiye’nin daha güçlü ve etkin yönetim anlayışıyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini anlatan Erdoğan, bu dönüm noktası ile dış politikada da küresel sistemin zincirlerini kıracak yeni açılım stratejileri yürütmeye başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye’nin gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üreteceğini bildirdi.

“İş insanlarına ülkemizin kapılarını açıyoruz”

Hem terörün Türkiye sınırlarından sızmasının önüne geçmek için mücadele verdiklerini hem de müttefiklerine askerî tecrübeaktarımında bulunduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Öte yandan hem yurtdışındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz hem de Türkiye’deki avantajlı yatırım ortamından istifade etmek isteyen iş insanlarına ülkemizin kapılarını açıyoruz. İş birliği yaptığımız her ülkeyle münasebetlerimizi karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayandırmak başlıca hedefimiz. Bu bağlamda Kırgızistan’la da azami ortak fayda yaratmak üzere geniş bir alanda değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var. Enerjiden savunmaya, gayrimenkulden ulaşıma, sağlıktan eğitime karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artıracak aksiyonları hızla almamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un yakın geçmişteki ziyaretinde gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde vardığımız mutabakatları, önümüzdeki günlerde karşılıklı iş birliği anlaşmalarıyla somut adımlara dönüştüreceğiz.”

“Kırgızistan’ın bağımsızlığının 27. yılını kutluyorum”

Ekonomik anlamda birbirinden güç alan dost ve müttefik ülkelerin, uluslararası ilişkilerde de muvaffak olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye ve Kırgızistan gibi iki muteber ülkenin güç birliği yolunda istikrarlı bir şekilde yürümesinin diplomatik ilişkileri kökleştireceğini ve iki ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör, iklim değişikliği ve yabancı düşmanlığı gibi ülkelerimizin de muzdarip olduğu küresel sorunlara karşı güçlerimizi birleştirerek mücadele etmek durumundayız. Kültür, eğitim, bilim, gençlik, spor, arşiv ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli sahalardaki çalışmalarda hem devlet düzeyinde hem de sivil temaslarda ülkelerimizin çalışmalarını yoğunlaştırması şüphesiz lehimize olacaktır.” görüşlerini kaydetti.

Erdoğan, “Tekrar altını çizmek isterim ki bizi dost ve müttefik yapan sadece ortak dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz değil, el ele güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye yönelik ortaya koyduğumuz arzu ve irademizdir.” ifadelerini kullandı.

Şahsının ve Türk halkının Kırgızistan’la dostluğa verdiği değeri vurgulayan Erdoğan, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 27. yılını da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk kardeşlerinizin selamını alıp, inşallah yarın siz, gönül coğrafyamızın uç beylerine getireceğim.” dedi.

Kaynak: TRT Haber