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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Viyana’da resepsiyona katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in verdiği resepsiyona katıldı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Viyanada resepsiyona katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısına katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in verdiği resepsiyona katıldı.


 

AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yarın Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Kaynak: İHA

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