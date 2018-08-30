Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Viyana’da resepsiyona katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısına katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in verdiği resepsiyona katıldı.

AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı #Gymnich vesilesiyle Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından verilen resepsiyona katıldık. pic.twitter.com/34Azr7Hw1q — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 30 Ağustos 2018

AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yarın Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Kaynak: İHA