Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın eğitim bilimleri oturumu başladı. Adaylara bu oturum için 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı.
Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.
KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu da sabah saatlerinde gerçekleştirilmişti. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.
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