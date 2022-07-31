2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı.

Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu da sabah saatlerinde gerçekleştirilmişti. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

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