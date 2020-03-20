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Koronavirüste son durum: Vaka, ölüm ve taburcu sayıları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs ülke ülke yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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