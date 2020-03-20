Koronavirüs salgını sebebiyle yüzlerce ülke tehdit altında...Birçok ülke tedbirlerini artırarak sürdürüyor.

Çad hükümetinden yapılan açıklamada, Kamerun'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak

Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.

Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.

Katar'da vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son tespitlerle ülkedeki vaka sayısının 460'a yükseldiğini ifade eden Hatır, şu ana kadar 10 kişinin iyileştiğini, yoğun bakımda olan 6 vaka dışında da diğer hastaların durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Hatır, salgını önleyebilmek için vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunarak, salgını hafife almamaları ve toplu alanlarda gerekli mesafeyi korumaları tavsiyesinde bulundu.

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 450 olduğunu, 4 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere evlerinde kalmaları emri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Virüsün yayılmasını önlemek için alışveriş gibi zorunlu nedenler dışında evlerden çıkılmaması talimatı veren Netanyahu, "İsrail vatandaşları, evlerinizde kalmalısınız. Bu bir rica veya talep değil. Bu, icra makamları tarafından uygulanacak zorunlu bir direktif." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, önemli görevlerde bulunanların ise işe gidebileceğini dile getirdi.

İsrail'de salgına karşı alınan önlemlere getirilen eleştirilere de değinen Netanyahu, "Biri bu durumu abarttığımı düşünüyorsa İtalya ve İspanya'da neler yaşandığına baksın." cevabını vererek alınan önlemleri savundu.

Yerel basın, Netanyahu'nun evden çıkılmaması talimatının 7 gün boyunca uygulanacağını, bu talimatı göz ardı edenlerin ise para cezasına çarptırılacağını yazdı.

Vaka sayısı 677'ye yükseldi

Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 677'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 104 kişide daha kirüs tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 14 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Suudi Arabistan'da 274 kişide virüs tespit edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye televizyonundan yayınlanan konuşmasında, "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel düzeyde bu salgının hızla yayılması aşaması daha da zor olacak. Ancak zorluğa, acıya ve acımasızlığına rağmen bu dönemin de geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Dünya tarihinde zor bir dönemden geçildiğini, ülkesinin de bu salgına karşı tüm tedbirleri almaya devam ettiğini belirten Kral Selman, Suudi Arabistan halkının önlem alan ve yönlendirmede bulunan ilgili kurumlarla yaptığı iş birliğinden övgüyle söz etti.

Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274'e yükseldiği açıklanmıştı.