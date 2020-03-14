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Fas Ulaştırma Bakanı'nda koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Fas'ın Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da koronavirüs tespit edildi.
Fas'ın Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Abdulkadir Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Covid-19'a rastlandı" dedi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği belirtildi.
Fas'ta, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.
Etiketler: koronavirüs fas ulaştırma bakanı Abdulkadir AmaraSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 00:24
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