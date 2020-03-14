Barış Pınarı bölgesinde 34 bin öğrenci eğitimine devam ediyor
Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci, açılan 390 okulda eğitimine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesindeki eğitim hayatı hakkında, videoyla bilgi paylaşıldı. Paylaşımda, şunlara yer verildi:
"Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor."
Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG’nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor. pic.twitter.com/wJ1j1FQncc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020