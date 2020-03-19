Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi.
Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.
Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.
Son Haberler
- 23:17
- 23:11
- 23:03
- 23:00
- 22:29
Sıradaki Haber
ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz