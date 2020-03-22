Dünya koronavirüs salgınının tehdidi altında. Ancak bu salgın tarihte ilk değil. Vebadan değişik grip türlerine, yüzyıllar boyunca birçok salgın yaşandı, bu salgınlar sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetti.

"Kara Veba" Avrupa nüfusunun yarısını yok etti

14. yüzyılda yaşanan Kara Veba, Asya'da başladı. Moğol Ordusu'nun Kırım seferi ile Avrupa'ya taşındı. 6 yıl kontrol altına alınamayan salgında Avrupa nüfusunun yarısı yok oldu. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Meksika'da başlayan salgın 15 milyon insanı öldürdü

16'ıncı yüzyılda bugünün Meksika topraklarında görülen salgınla da insanoğlu uzun yıllar mücadele etti. Kaynağının balıklar olduğu düşünülen salgın, Venezuela'dan Kanada'ya geniş bir coğrafyada etkili oldu. 50 yıla yakın süre kontrol edilemeyen salgında yaklaşık 15 milyon insanın öldüğü, etkili olduğu bölgelerdeki uygarlıkları derinden etkilediği biliniyor.

Çin'de 3. Veba salgını: 10 milyon insan öldü

1855-1860 yılları arasında Çin’in Yunnan bölgesinde ortaya çıkan bir başka veba türü, önce Hong Kong'a, ardından Hindistan'a nihayetinde de bütün dünyaya yayıldı. Üçüncü Veba denilen bu salgında 10 milyon insan öldü. Salgın sonrası tıp bilimi, hastalıklara karşı antibiyotik gibi ilaçlar üretmeye başladı.

Tifus 25 milyon insanı etkiledi

Birinci Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan tifüs salgını, savaşın zorlu koşullarını daha da güçleştirdi. 1915 yılı Ocak ayından Nisan sonuna kadar 100 bin kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un da etkilendiği salgında 25 milyon insan enfekte oldu. Sadece Sovyetler Birliği'nde 3 milyon insan hayatını kaybetti.

İspanyol gribi 50 milyon insanın ölümüne neden oldu

Dünya, 1918 yılında İspanyol Gribi ile tanıştı. 500 milyon kişiye bulaşan virüs nedeniyle 50 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Dört yıla yakın süren İspanyol Gribi'nin yol açtığı ölümler, iki dünya savaşında ölenlerin toplamından daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Çin'de başlayan Asya Gribi 4 milyon kişiyi öldürdü

Kitlesel aşılanmanın önemini ortaya koyan ise 1957 yılında ortaya çıkan Asya Gribi oldu. Çin'de başlayan hastalık nedeniyle 4 milyon kişi hayatını kaybetti. Bir yıl içerisinde bulunan aşıya rağmen tehdidin tamamen ortadan kalkması 10 yıl sürdü.

36 milyon insan AIDS'ten öldü

Maymunlardan insanlara geçen AIDS ya da HIV virüsü ise ilk olarak 1959'da Kongo'da görüldü. 20 yılda ancak teşhisi konabilen hastalıktan 36 milyon insan öldü. Tedavisi hala tam olarak bulunamayan hastalığın etkisini azaltmak için ömür boyu ilaç tedavisi gerekiyor.