İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları için alınan ‘Sokağa çıkma kısıtlaması’ kararının yanı sıra en kritik tedbirlerden biri de restoran ve kafe gibi işletmelerin müşteri kabul etmeyerek, sadece paket servis ile hizmet ulaştıracak olması.

Normal şartlarda paket servis hizmeti vermeyen işletmelerin bile bu düzene geçmesi plastik ambalaj ürünlerine duyulan ihtiyacın artmasına sebep oldu.

[Fotoğraf: Getty]

Peki plastik sanayii bu süreçten nasıl etkilendi? Bu soruyu Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün’e sorduk.

“Plastik ambalaj sektörüne önemli bir ivme kazandırdı”

Sektörde yaşanan hareketliliğin temelinde tüketici talep ve davranışlarının yattığını anlatan Selçuk Gülsün, şunları söyledi:

“Salgın süresince tüketici talepleri ve davranışlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak ambalaj ve medikal alt sektörlerinde önemli bir artış yaşandı. Paket servis hizmetinin daha yaygın hale gelmesi, yoğun dezenfektan kullanımı ve internetten alışverişin yaygınlaşması plastik ambalaj sektörüne de önemli bir ivme kazandırdı. Bilindiği üzere, salgının yaygınlaşması ile plastik ambalajların hijyen ve toplum sağlığı açısından oynadığı kritik rol bir kez daha ortaya çıktı. Buna bağlı olarak tüm bu ürünlere olan talep de arttı. Özellikle kolonya ve antiseptik solüsyon şişelerine olan talepteki hızlı artış sonrası sektör firmaları üretimi yetiştirmekte hala zorlanmaktadır.”

[Fotoğraf: Getty]

Söz konusu artışın önemli bölümünün plastik ambalaj ve medikal sektörlerinden kaynaklandığını, diğer alt sektörlerde bu durumun geçerli olmadığını da belirten Gülsün, “Otomotiv sektörüne ara girdi tedarik eden plastik üreticilerimiz yılın ilk yarısını oldukça karamsar bir tabloyla geçirdikten sonra otomotiv sektörünün hızlanmasına bağlı olarak toparlanmaya başlamıştır. Plastik inşaat malzemeleri sektörü ise 2019 yılının dahi gerisine düşmüştür” dedi.

[PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün]

Plastik mamul ihracatı da arttı

Koronavirüs salgınının Avrupa Birliği ve komşu ülkelerimizde görülmeye başlamasıyla sektörün nisan ayında dip noktayı gördüğünün altını çizen Selçuk Gülsün, şöyle devam etti:

“Takip eden aylarda tedbirlerin görece gevşetilmesine bağlı olarak ihracat pazarlarımızda toparlanma dönemine girildi. İlk 9 aylık veriler geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında ülkemizin ithal ettiği plastik ham madde miktarının 5 milyon 268 bin 918 tondan, 5 milyon 937 bin 535 tona çıktığını görüyoruz. Ülkemizin ithal ettiği bu plastik ürünler işlenerek 30’dan fazla sektöre ara girdi sağlamakta ve ülkemiz ihracatına yansımaktadır. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında sektörümüzün üretimi miktar bazında yüzde 6,5 değer bazında ise yüzde 7,1 artmıştır. Bu dönemde plastik mamul ihracatımızın yüzde 7 artışla 3,58 milyar dolardan 3,83 milyar dolara yükseldiğini gözlemliyoruz.”

[Fotoğraf: Getty]

Gıda ile temas eden plastikler güvenilir mi?

Restoran ve kafelerde normal şartlarda tabaklarla servis edilen sıcak gıda ürünleri, paket servis uygulaması ile plastik ürünlerle evimize geliyor. Bu ürünlerin üretim ve denetimine de değinen Gülsün şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız plastik kaplar ile servis edilen gıdalar hususunda son derece müsterih olabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği kapsamında son derece hassas denetimlerde bulunuyorlar. Plastikler yapısı gereği çok esnek malzemeler ve çeşitli katkılarla birçok farklı kullanım alanı için optimum çözümü sunuyorlar. Bu kapsamda gıda ile temas eden plastiklerin bu kullanıma uygun olarak üretildiğini söyleyebiliriz.”

