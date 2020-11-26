Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenen "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Özellikle kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık konusunda büyük hassasiyet gösterdik. Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır.

'Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz'

Etnik ve dini faşizmin acılarını asırlarca çektik. Her alanda giderek yaygınlaşan dijitalleşmenin en büyük zaafı veri kontrolünün giderek tekelleşmesi. Bireyi isim ve numaradan gören dijialleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, çözüm yolları aramalıyız. Geçtiğimiz asırda savaşların açtığı yıkımları unutmamalıyız, dijitalleşmeyle de yeni haksızlıkların ortaya çıkmasını engellemeliyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Geçtiğimiz asırda savaşların açtığı yıkımları unutmamalıyız. Dijitalleşmeyle de yeni haksızlıkların ortaya çıkmasını engellemeliyiz.https://t.co/wuA3VwGXW6 pic.twitter.com/VezZATTE9U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2020

'e-Devletten 50 milyon vatandaşımız yararlanıyor'

Bilgi ve teknoloji sektörünün ülkemizdeki yatırımlar 100 milyarı aştı. Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir. Elektronik devlet sistemimizden 50 milyon vatandaşımız yararlanıyor.

'Verilerin güvenliği, sınırların güvenliği kadar önemli'

Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse bu verilerin saklanması da o kadar önemlidir.

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