Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü üyesi daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna yoluyla 215 teslim
Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.
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