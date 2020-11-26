Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Maradona paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, efsane futbolcu Maradona'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler" paylaşımını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler" dedi.
Adiós El 10! #Maradona— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 25, 2020
Descansa en Paz!
Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler. pic.twitter.com/hjorWzQ57I
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter
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