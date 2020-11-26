Kadına yönelik şiddetle ilgili televizyon dizileri mercek altına alındı. Toplumdaki şiddete etkileri konuşuldu.

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da video mesajla katıldı.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi

"Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin. Haber başlıklarında kullanılan, 'öfkelenen koca, cinnet geçiren eş' gibi ifadeler aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor"

"Ortak mücadele etmeliyiz"

Programın ev sahibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ortak ve kararlı bir mücadele gerektiğini vurguladı:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece kamu kurum ve kuruluşlarının gayretleri ile çözüme ulaştıracağımız bir konu değil. Her daim diyoruz ki kadına şiddet, insanlığa ihanetti"

"Dizilerde olumsuz örnekler var"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dizilerdeki şiddetin takip edildiğini belirtti.

Bakan Ersoy açıklamasında, "Kültür ve sanata sığınarak sergilenecek olumsuz örnekleri bakanlık olarak asla tasvip etmiyoruz. Hiçbir izlenme oranı ve maddi kazanç insan hayatından değerli değil" dedi.

"Asıl başarı doğru mesajı vererek reyting almak"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de yayıncılık alanında TRT'nin hassasiyetini dile getirdi.

Eren, "Biz kamu yayıncısı olarak farklı bir yerde duruyoruz. Biz mesajımızı belirleyelim doğru mesajı karar verdikten sonra bunu reyting alacak şekilde ekrana sunmak bu artık televizyonculuk başarısıdır. Ama bunun için sabır gerekiyor" dedi.

Programa yapımcılar, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de katıldı.