Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 164 bin 547 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520'ye ulaştı. Hasta sayısı 467 bin 730, vefat sayısı 12 bin 840, ağır hasta sayısı 4 bin 641, aktif hasta 69 bin 410 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Bunun için milletimden sabır ve destek bekliyorum. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o derece az ihtiyaç duyarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi

Erdoğan, aşı geliştirme çalışmalarında artık uygulama aşamasına gelen projeler olduğuna değinerek, Çin, Rusya, Amerika ve Avrupa'da geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişleri de verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz.

Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan tek tek ülkelerin kendilerini güvene almalarının manası olmadığına inanıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarının çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, adaleti sağlama hususunda etkisiz kalan kurumların reform ihtiyacını tekrar tekrar vurguluyoruz."

Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da 133 evde Covid-19 karantinası

Adıyaman'da, bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca 133 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Altınordu maçına çıkmadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda müsabaka öncesinde maçın hakemleri ve Altınordulu futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirdi ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3 kişinin Covid-19 testi negatife döndü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ilk olarak 11 Kasım Çarşamba günkü testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Bu 3 kişiye dün bir kez daha test yapıldığının bildirildiği açıklamada, "İki futbolcumuza ve teknik heyet personelimize belirli aralıklarla uygulanan üçer Covid-19 testinden de negatif sonuçlar alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastası sayısının arttığını belirterek, "Bu süreci sağlıklı atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız." dedi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içme yasağını ihlal ettiği tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ve kendisinin son yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

TBMM'de Covid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırlandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, komisyonun hazırladığı, Mecliste Covid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin önerileri içeren raporla ilgili şunları kaydetti:

"Pandemi şartları nedeniyle Genel Kurulun çalışma saatlerinin daha erkene alınmasını, çok geç saatlere kadar çalışılmamasını; kulislerde çay, kahve gibi ikramların yapılmamasını ve Meclisteki bütün restoranlarda paket servise geçilmesini öneriyoruz. Covid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı', 'vazife maluliyeti' kapsamında değerlendirilmesi de raporumuzda yer alan önemli önerilerimiz arasında

Meclise ait bir filiasyon ekibinin kurulması, bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırılmasının teşvik edilmesi, test yaptıran ister milletvekili olsun ister Meclis personeli olsun test sonucu çıkıncaya kadar da izinli sayılması gibi önerilerimiz de bulunuyor."

Kocaeli'de 10 bin 368 kişiye evde bakım hizmeti verildi

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir haftada Vefa Sosyal Destek gruplarınca 3 bin 114 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 10 bin 368 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Koca, grip ve veba gibi pandemilerin bilinen hastalıklar arasında yer aldığını, etkenlerinin de bilindiğini ifade ederek,"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. (Covid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Hasta olsun olmasın testi pozitif olanları ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." şeklinde konuştu.

"Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim"

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Koca, Covid-19'a ilişkin Türkiye'de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlattı.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak, Bilim Kurulumuzun belirleyeceği algoritma ile risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz. (Çin menşeli Sinovac aşısı) Bununla ilgili bir sözleşme yapıldı. Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşı için muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimine başlanabilir bir aksilik olmazsa...

(Covid-19 aşısı) Vatandaşımıza, özellikle riskli gördüğümüz, yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz yapacağız ama bunun dışında vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız. (Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması) Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme ya da daraltma önerimizi yapacağız."