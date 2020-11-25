Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na katıldı. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi" açıklamasında bulunuldu.
İstanbul Valisi @AliYerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 25, 2020
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda #İstanbul'da #koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. pic.twitter.com/1Q7IZ9sAs7
Etiketler: Ali Yerlikaya Filyasyon İstanbul Valiliği Koronavirüs
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