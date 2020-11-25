Koronavirüs ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelede büyük önem taşıyor.

Bugüne kadar vali ve kaymakamların koordinasyonunda kamuoyunda görünürlüğü yüksek denetimlerin salgınla mücadeleye önemli katkıları oldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “COVID-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede 4 gün boyunca yürütülecek olan denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

4 gün boyunca kalabalık alanlarda denetim

- 26­-27­-28­-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Toplu ulaşımda HES koduna bakılacak

- Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edilecek. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verilecek.

- Her bir pazar yeri için ayrı ayrı olmak üzere pazar yeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik ve kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak.

- Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.

AVM'lerin klima ve filtreleme sistemleri denetlenecek

- AVM’lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.

- Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.