Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da PKK operasyonu: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020
15 ilçede 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardıhttps://t.co/YksL60dYKc pic.twitter.com/ToIhrv8adL
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü
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