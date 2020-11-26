Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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