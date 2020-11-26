FETÖ'nün üst düzey sivil yöneticileri, darbe girişiminin üniformalı hainleri ile orada buluştu.

FETÖ’nün TSK sorumlusu Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri Sorumlusu Kemal Batmaz, Kurmay Subaylar Sorumlusu Hakan Çiçek, Jandarma Sorumlusu Nurettin Oruç ile o gece iletişim ağının başında bulunan Harun Biniş FETÖ'nün sivil darbecileriydi.

İhanetin merkezi: Akıncı Üssü

Darbeciler, kalkışmayı gece boyunca 143'üncü Filo’dan yönetti. Orada alınan talimatlarla savaş uçakları kalktı, Ankara'da birçok nokta bombalandı.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle 1 gün önce mühimmat yüklenen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

6 noktaya 13 bomba atıldı

Darbecilerin emrindeki F-16’lardan yapılan 6 saldırıda 13 bomba atıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Havacılık, Özel Harekat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türksat ve Beştepe vuruldu. Darbe girişimi boyunca F-16 uçaklarını 25 pilot kullandı.

Gün aydınlandığında darbeciler kıskıvrak yakalandı

15 Temmuz'da Akıncı'dan kalkan uçaklar Ankara'da 68 kişiyi şehit etti. Üs nizamiyesinde de darbeye direnen 9 vatansever kurşunların hedefi oldu. Gün aydınlandığında tüm darbeciler kıskıvrak yakalandı.

İhanetin merkezi Akıncı'nın adı da o günden sonra "dinden dönen, ihanet eden" anlamına gelen "Mürted" hava meydanı olarak anıldı.

Komutandan FETÖ'cü sivile selam

Akıncı 4'üncü Ana Jet Üssü'nün komutanı Hakan Evrim’in Kemal Batmaz’ı selamlama anları kameralara da yansıdı. Evrim ve Batmaz mahkemede görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını söyleyecekti.

Derdest edilen general ve komutanlar helikopterlerle Akıncı’ya götürüldü.

Darbecilerin İstanbul Moda'daki bir düğüne yaptıkları baskının ardından alıkoydukları Hava Kuvvetleri Komutanı'nı götürdükleri adres de Akıncı Üssü oldu.

Astsubay Ömer Halisdemir'in kahramanca engellediği Semih Terzi de beraberindeki darbeci özel kuvvetler askerleri ile buraya indi.

Kahramankazanlılar canlarını ortaya koyup hainlere karşı durdu

Kalkışmanın ortaya çıkmasının ardından Kahramankazanlılar F-16'lar uçamasın diye kendi tarlalarını yaktı, üs nizamiyesinde özel eğitimli darbecilere direndi. 9 Kahramankazanlı o direnişte şehit oldu.

Üssün pistleri o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın emriyle bombalandı.

Darbeciler kaçmak istediler, ancak karanlık gecenin sabahında kazanan millet oldu.