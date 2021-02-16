Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı.

Türkiye'de "yerinde karar dönemi"nin başlamasıyla salgınla mücadelede yeni bir dönem başladı.

Yerinde karar dönemi, haftalık ortalama vaka sayılarının il il paylaşılmasıyla başlamış oldu.

İlk hafta, vaka yoğunluğunun en fazla olduğu bölge karadeniz'di. En çok pozitifi olan il Trabzon, en az olduğu il ise Şırnak'tı.

"Yerinde karar dönemindeyiz"

Bakan Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasını yaptı.

Gözler kabine toplantısında

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi toplantıda salgınla mücadele son gelişmeler ele alınacak.

Fahrettin Koca'nın kabine toplantısında geniş kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

"Hangi il ve ilçelerde kısıtlamalar gevşetilebilir? Yüz yüze eğitim hangi şehirlerde başlayabilir?" tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı Kabinesine iletecek.

Esnafın gözü bilim kurulu ve kabine toplantısında

Esnaf, koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranların son durumuyla ilgili merak içerisinde. Restoranların hangi şartlarda ve nasıl açılabileceğiyle ilgili öneriler tartışılıyor.

Vaka sayılarının durumuna göre yeni esneme kararları alınabileceği tahmin ediliyor. Bilim Kurulu, bu konuda da görüşlerini paylaşacak.

Aşı çalışmaları ve salgınla mücadele

Aşılananların toplam sayısı 5 milyonu geçti, 5,5 milyona yaklaştı. Bilim Kurulu toplantısında aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

"covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılananların sayısı anlık olarak görüntülenebiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nin Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.