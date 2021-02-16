İstanbul'da yüz yüze eğitime kar engeli
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. 17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.
İstanbul'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle pazartesi günü başlamamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, kar tatilinin bir gün daha uzatıldığını duyurdu.
17 Şubat Çarşamba günü de yüz yüze eğitim yapılamayacak.
Vali Yerlikaya, "Devam eden kar yağışı nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.
Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri tatil
Kar tatili resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma
enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarını da kapsayacak.
Yağış yarın da etkili olacak
Vali Yerlikaya kar yağışının kentte yarın da etkili olacağını belirtti:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; 16.02.2021 Salı (bugün) ilimizde hava durumunun; “Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel
olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.
17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; “Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması” beklenmektedir."
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 16, 2021
Devam eden kar yağışı nedeniyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.https://t.co/yJ3HvkLgxe https://t.co/hmGq7AvwuP