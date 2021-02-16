İstanbul'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle pazartesi günü başlamamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, kar tatilinin bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

17 Şubat Çarşamba günü de yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Vali Yerlikaya, "Devam eden kar yağışı nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.

Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri tatil

Kar tatili resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma

enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel

eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarını da kapsayacak.

Yağış yarın da etkili olacak

Vali Yerlikaya kar yağışının kentte yarın da etkili olacağını belirtti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; 16.02.2021 Salı (bugün) ilimizde hava durumunun; “Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel

olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; “Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması” beklenmektedir."