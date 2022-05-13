Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konut alımı ile Türk vatandaşlığı başvurusuna düzenleme
Konut alımı ile Türk Vatandaşlığı başvurusunu düzenleyen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda alınacak gayrimenkullerin değeri 400 bin dolara yükseltildi.
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Etiketler: Resmi Gazete
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