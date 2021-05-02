Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komandoların zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.
Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren Kahraman Komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar..."
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
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