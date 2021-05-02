Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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