Kocaeli'nde çöken binadan 3 kardeşten biri sağ çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bina saat 7.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

[Fotoğraf: AA]

3 çocuktan biri sağ olarak çıkarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çöken binanın bulunduğu alanda çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30 sıralarında binada göçük meydana geldiğini anımsatarak, binanın 2. katında 5 kişilik ailenin ikamet ettiğini, diğer dairelerin ise boş olduğunu belirtti.

Enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa'nın cansız bedenine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Binanın yıkıldığı ihbarıyla çok hızlı şekilde bütün ekiplerin müdahaleye başladığını anlatan Aktaş, "Şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılmasıyla ilgili müdahaleler devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve onları kurtarmak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, "Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok" ifadesini kullandı.

"Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek"

Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli çalışmalar hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Onun için çalışmaya ve zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca tabii ki onun açıklamaları da yapılacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Bir gazetecinin, "Binada bir kısım çökmeler olduğu söyleniyor, belediyeye de bildirimini yapıldığı iddia ediliyor" sorusu üzerine Aktaş, konuyla ilgili belediyeye yapılmış bir bildirim olmadığını ancak bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, "Bina bütün resmi belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?" sorusuna ilişkin, "Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina." ifadelerini kullandı.

Çevredeki 9 bina mühürlendi

Bina çevresinde zaman zaman sessizlik isteniyor. Hassas cihazlarla dinleme çalışması yapılıyor.

Olay yerinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Her dakika her saniye önem taşırken, kurtarma ekipleri de zamanla yarışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan çevrede güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. Tedbir olarak çevredeki 9 bina ekipler tarafından mühürlendi. Ekiplerin binadaki ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Binayla ilgili olay öncesi yetkili kurumlara yapılan olumsuz bir ihbar bulunmuyor. 2012 yılında inşa edilen apartmanın 2013 yılında iskanının alındığı öğrenildi. Binanın giriş katında bir eczane bulunuyordu.