Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2025 12:32

İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binayla ilgili "Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte."

ETİKETLER
Kocaeli Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Togg banttan inişinin 3. yılında Avrupa sahnesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Van'da 430 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
13:49
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu hayatı kaybeden gazetecilerin sayısı 256'ya çıktı
13:31
117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminin üzerinden 5 yıl geçti
12:58
İstanbul Havalimanı 7 yılda dünyanın en iyileri arasına girdi
12:56
Soykırımcı İsrail'in, Filistinli gazetecilerin Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmasını engelleme çabaları sürüyor
12:42
Gıdanın bozulduğunu renkle bildiren çalışma tescillendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı
FOTO FOKUS
MEB'den 29 Ekim'e özel yapay zeka ile canlandırılan video
MEB'den 29 Ekim'e özel yapay zeka ile canlandırılan video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ