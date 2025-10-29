Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun.

