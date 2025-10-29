Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2025 09:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider; dünyada muteber Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
10:30
Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir
10:16
Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91’e yükseldi
10:12
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider; dünyada muteber Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
09:43
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ