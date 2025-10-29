Puslu 9.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 08:35

Adalet Bakanı Tunç: İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Tunç: İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

"Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh, birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullanan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, demokrasiden adalete, eğitimden savunma sanayine kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bugün bölgesinde istikrarın, dünyada adaletin ve vicdanın sesi haline gelmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak, gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda kalkınan, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yılmaz Tunç
