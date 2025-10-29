Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananları açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül almaya hak kazanan isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.

Ödüller, bilim, kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı tarihten itibaren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verilmesinde bir “değerlendirme kurulu” olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında, 67 sanatçı ödüllere layık görüldü.