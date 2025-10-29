Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 04:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak. Ödüller, bilim, kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananları açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül almaya hak kazanan isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.

Ödüller, bilim, kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı tarihten itibaren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verilmesinde bir “değerlendirme kurulu” olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında, 67 sanatçı ödüllere layık görüldü.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:57
İstanbul'da polisten kaçan aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
04:25
Uşak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak
03:04
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
02:45
Ankara'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
01:01
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Ankara'da yağış etkili oldu
Ankara'da yağış etkili oldu
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ