Hafif Sağanak Yağışlı 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2025 00:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenerek B Ligi'nde devam etmeye hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından ay-yıldızlı ekiple telefonla görüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla A Milli Takım ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi, Gürsel bey adına yaptığımız bu stat. Çok vasıflı ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milliler Kosova'yı farklı geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kosova
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum İsrail’in politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:01
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
00:46
Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü
23:56
İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum İsrail’in politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemeli
23:49
Dışişleri: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
23:19
Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip
22:26
ALTAY ile Türk savunma sanayii yeni kabiliyetler kazandı
Ankara'da yağış etkili oldu
Ankara'da yağış etkili oldu
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ