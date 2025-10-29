Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından ay-yıldızlı ekiple telefonla görüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın aracılığıyla A Milli Takım ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımımızı 4-0'ın rövanşında 3-0 kazandığı için tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın oynandığı Gürsel Aksel Stadı'na ilişkin ise "İzmir'de son dönem yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi, Gürsel bey adına yaptığımız bu stat. Çok vasıflı ve kaliteli bir stat oldu. Kızlarımız da bunun hakkını verdi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milliler Kosova'yı farklı geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.