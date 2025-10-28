Hafif Sağanak Yağışlı 11.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.10.2025 23:39

İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum İsrail’in politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası toplum İsrail’in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir." dedi.

İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum İsrail’in politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Katil İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas da Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

Burhanettin Duran Gazze İsrail Son Dakika
Dışişleri: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
