Gündem
TRT Haber 29.10.2025 10:26

Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin; azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir" mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir

Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin; azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla; ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
