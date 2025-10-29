Açık 13.8ºC Ankara
Gündem
29.10.2025 14:23

Kocaeli'de çöken binadan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bir bina çöktü. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, içeride 5 kişilik bir aile olduğu açıklandı. Çalışmalar sonucunda bir erkek çocuğu ile bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı, ailenin diğer fertlerinin kurtarılma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de çöken binadan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bina saat 7.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binada yaşayan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kaldığını açıkladı.

Çalışmalar sonucunda bir kız çocuğu ile bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler ailenin bulunduğu kata ulaşmış durumda. Enkazda 1 kadından ses alındı. 627 personelle ailenin diğer fertlerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

"Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var evet. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cenazesi çıkan erkek çocuğun Muhammet Emir Bilir olduğunu değerlendiriyoruz. Başımız sağ olsun. Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli çalışmalar hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Onun için çalışmaya ve zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca tabii ki onun açıklamaları da yapılacaktır."

Bir gazetecinin, "Binada bir kısım çökmeler olduğu söyleniyor, belediyeye de bildirimini yapıldığı iddia ediliyor" sorusu üzerine Aktaş, konuyla ilgili belediyeye yapılmış bir bildirim olmadığını ancak bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, "Bina bütün resmi belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?" sorusuna ilişkin, "Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina" ifadelerini kullandı.

Çevredeki 9 bina mühürlendi

Bina çevresinde zaman zaman sessizlik isteniyor. Hassas cihazlarla dinleme çalışması yapılıyor.
Olay yerinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Her dakika her saniye önem taşırken, kurtarma ekipleri de zamanla yarışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan çevrede güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. Tedbir olarak çevredeki 9 bina ekipler tarafından mühürlendi. Ekiplerin binadaki ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Binayla ilgili olay öncesi yetkili kurumlara yapılan olumsuz bir ihbar bulunmuyor. 2012 yılında inşa edilen apartmanın 2013 yılında iskanının alındığı öğrenildi. Binanın giriş katında bir eczane bulunuyordu.

Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli
OKUMA LİSTESİ