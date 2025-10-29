Kocaeli'de çöken binadan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bina saat 7.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

[Fotoğraf: AA]

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binada yaşayan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kaldığını açıkladı.

Çalışmalar sonucunda bir kız çocuğu ile bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler ailenin bulunduğu kata ulaşmış durumda. Enkazda 1 kadından ses alındı. 627 personelle ailenin diğer fertlerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

"Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var evet. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cenazesi çıkan erkek çocuğun Muhammet Emir Bilir olduğunu değerlendiriyoruz. Başımız sağ olsun. Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli çalışmalar hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Onun için çalışmaya ve zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca tabii ki onun açıklamaları da yapılacaktır."

Bir gazetecinin, "Binada bir kısım çökmeler olduğu söyleniyor, belediyeye de bildirimini yapıldığı iddia ediliyor" sorusu üzerine Aktaş, konuyla ilgili belediyeye yapılmış bir bildirim olmadığını ancak bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, "Bina bütün resmi belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?" sorusuna ilişkin, "Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina" ifadelerini kullandı.

Çevredeki 9 bina mühürlendi

Bina çevresinde zaman zaman sessizlik isteniyor. Hassas cihazlarla dinleme çalışması yapılıyor.

Olay yerinde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Her dakika her saniye önem taşırken, kurtarma ekipleri de zamanla yarışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan çevrede güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. Tedbir olarak çevredeki 9 bina ekipler tarafından mühürlendi. Ekiplerin binadaki ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Binayla ilgili olay öncesi yetkili kurumlara yapılan olumsuz bir ihbar bulunmuyor. 2012 yılında inşa edilen apartmanın 2013 yılında iskanının alındığı öğrenildi. Binanın giriş katında bir eczane bulunuyordu.