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Gündem
AA 30.04.2025 16:05

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşaatı tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla açılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksin son hali görüntülendi.

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Henüz faal duruma geçmeyen yerleşkenin içerisinde toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Ülkenin en gözde yapılarından biri olması beklenen kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

Mevcut tarihi bina, müze haline getirilecek

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisinin buraya taşınması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirileceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

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