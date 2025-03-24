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Gündem
AA 24.03.2025 13:14

Kızılay gönüllüleri ramazanda yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor

Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüleri, ramazan ayında kurumun mutfağında hazırlanan sıcak yemeklerle tek başına yaşayan yaşlı kadınların iftar sofralarını şenlendiriyor.

Kızılay gönüllüleri ramazanda yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor

Hoşgörü ve paylaşma ayı ramazanda sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyet yürütüyor.

Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı kadınların kapısını sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalan gönüllüler, kurumun mutfağında hazırlanan yemeklerle hem aile ortamında iftar yapıyor hem de hayır duası alıyor.

Yaşlıların evlerini şenlendiren gönüllüler, iftar sonrası çay, kahve ve tatlı eşliğinde yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor.

Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, birlik, beraberlik ve paylaşma ayı ramazanda yaşlılarla iftar yapmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Teyzelerin hayır dualarını aldıklarını ve iftar sonrası güzel vakit geçirdiklerini belirten Sarıçiçek, teyzeler mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

Kızılay gönüllüleri ramazanda yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor

"Çok mutlu 2-3 saatlik bir zaman geçiriyoruz"

Gönüllülerin de aile sıcaklığında iftar yaptığını vurgulayan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Teyzelerimiz ramazanda bir gün bile olsun sofralarında birilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Genelde ziyaret edilmeyenleri seçmeye çalışıyoruz. Çok mutlu 2-3 saatlik bir zaman geçiriyoruz. Proje kapsamında gönüllülerle birlikte birçok yaşlı teyzemizin hem kapılarını çalıyoruz hem sofralarını kuruyoruz hem de gönüllerini alıyoruz. Birçok noktada mutlu bir günü tamamlamış oluyoruz."

"Yalnızlık çok zor"

Gönüllüleri evinde misafir eden 91 yaşındaki Zahire Yılmaz, yalnızlığın sadece Allah'a mahsus olduğunu, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Aylardır ziyaret edeni olmadığını belirten Yılmaz, "Yalnızlık çok zor. 5 aydır buradayım, ne kapımı çalan var ne gelen ne de giden var. Gönüllüler gelince dünyalar benim oldu. O kadar sevindim ki keşke her gün gelseler. İnsan bir ekmek yiyor, insan insanı yemez ki. Sofram çok güzeldi. Keşke her zaman böyle olsa da misafir başında otursa. O zaman çok mutlu olurum. Gelen giden olunca çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Kızılay gönüllüleri ramazanda yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor

"6 senedir kapım çalınmadı"

Gönüllülerin evine konuk olduğu 83 yaşındaki Melek Yıldız da ramazanın manevi atmosferini torunlarıyla birlikte yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Beraberce güzel vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldız, "Allah kul başına vermesin, kimseyi yalnız yaşatmasın. Köyde evim barkım vardı, kapısını kilitledim, şehre geldim. 6 senedir kapım çalınmadı. Yalnız yaşarken kızlarım ve torunlarım geldi kapımı çaldılar. Allah razı olsun, mutlu oldum" dedi.

Kızılay gönüllüleri ramazanda yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor

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