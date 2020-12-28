İçişleri Bakanlığı, dördüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığını kısıtlamaya uymayanlar hakkında ise idari ya da adli işlem uygulandığını açıkladı.

21-28 Aralık tarihlerinde kısıtlamaya uymayan toplam 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği, ancak virüs ile mücadelenin henüz bitmediği hatırlatıldı.