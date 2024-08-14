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Gündem
TRT Haber 14.08.2024 18:29

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

29 kişinin şehit olduğu 16 saldırının talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan Bervar kod adlı PKK'nın sözde 'serhat eyalet komutanı' Seyran Çomak, Ağrı'da etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Kolu helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla "Gürz 7" operasyonunun yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda, 29 şehit verilen 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan bölücü terör örgütünün sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu "Bervar" kod adlı terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Çomak'ın, 2016 ile 2021 arasında 16 eylemin talimatını verdiği ve bizzat katıldığı eylemlerde, 1'i sivil 28'i güvenlik görevlisi olmak üzere 29 kişinin şehit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, bu eylemlerde, 72 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığını belirtti.

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