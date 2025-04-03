Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Gürcistan'dan getirildi

Operasyonun detaylarını İçişler Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Operasyonda Adalet Bakanlığı ve Emniyet teşkilatı koordineli çalıştı.

Farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 5 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

"Türk polisinden kaçamayacaklar''

İçişleri Bakanı Yerlikaya ''Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar'' dedi.